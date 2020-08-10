呂姓兄弟及2名陳姓男子7日晚間9時許結伴前往新北市瑞芳區瑞濱灣，共同搭乘「波特船」出海夜釣，但卻在距離基隆市潮境公園岸際約1浬處不慎翻覆，42歲呂姓弟弟與47歲陳姓男子被附近漁民救起，但47歲呂姓哥哥與另名陳男不幸失蹤。隨後，有漁民10日上午在八尺門海域找到陳男的遺體，呂兄則仍失蹤。

警消獲報，瑞濱灣台62號快速道路橋下海域，有波特船出海時不慎翻覆，於是趕緊出動大隊人馬，並通報空勤務總隊共同救援，據悉，呂弟與47歲陳男落海後，有抓住波特船攀附上去，後被搭乘碧砂遊艇海蛞蝓號的漁民救起，2人意識清楚，均平安送返碧砂漁港。

不過，呂兄與另名陳男卻不幸失蹤，警消派出陸上13車34人、海上3艇20人及空偵機3架次救援，由海巡及消防人員持續擴大搜救。過了3天，有漁民在基隆八尺門外海發現1名男性遺體，於是趕緊通報海巡隊，岸巡人員駕駛救難艇到場，將遺體帶回八斗子漁港。

岸巡人員調查男性遺體的外觀，大腿上有刺青、身穿短袖、牛仔褲，初步研判應為落海失蹤的陳男，現已送往殯儀館，並通知家屬前往認屍；至於呂兄則尚在失蹤，警消仍搜索中。

第二岸巡隊表示，提醒民眾注意水域遊憩安全，請民眾於海域或岸際發現危難情事，多多利用「118」免費報案專線，海巡署接獲通報將立即前往協處。

(中時 )