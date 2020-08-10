時力立委陳椒華等人今日於立法院召開記者會表示，台灣在2019年事業廢棄物申報產生量約1984萬公噸，其中88.5％來自工業。事業廢棄物高達84％以再利用方式處理，廢棄物搖身一變為產品，其中卻有不明數量「循環」到農地與魚塭，影響食安，環保署應盡速訂定查核機制。

除陳椒華外，包括看守台灣協會秘書長謝和霖、屏東公民記者蕭禾秦、中華醫事科技大學護理系副教授黃煥彰、台南社區大學環境行動小組研究員晁瑞光等人也都到場出席。

陳椒華指出，去年底，卜蜂違法傾倒食品加工污泥，今年4月，彰化地檢署偵破事業廢棄物處理廠勾結不肖混凝土廠，將科技業廢棄污泥偷埋在河邊及山區。8月7日橋頭地檢署才剛偵破偷埋事業廢棄物遍及南台灣的案子。台灣到處發生非法棄置事業廢棄物的違法情事，層出不窮。

陳椒華說，環保署5年來查到869件非法棄置場址，平均每2.1天就有一件，實際上的非法棄置案件應該更多，事業廢棄物非法流竄情形嚴重。且只有8％場址完成清除工作，其餘92％都還堆在原地。

謝和霖指出，縣市政府在發現非法棄置場址時，如果遭棄置廢棄物屬一般事業廢棄物，又找不到污染行為人，也無法課責地主時，通常即任其棄置風吹雨打；即使找得到人負起清理責任，一開始也只能限期清理，屆期不為清理時，方得扣押其財產並代為清理，但此時清理責任人早已脫產，於是經費窘迫的地方環保局也無力代為清理。

陳椒華等人表示， 2017年11月的中區環保座談會，當時的環保署長李應元曾承諾將《事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準》納入討論修正，環保署雖於今年7月底提出部分條文修正，但目前修正方向仍遠低於民間團體修法期待，陳椒華等人要求，應召開修法公聽會，廣納民間意見。

(中時 )