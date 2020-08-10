國民黨中央與高雄市長候選人李眉蓁團隊10日上午開記者會，痛批民進黨對手陳其邁不簽「反貪腐切結書」，不敢挑戰系統性貪腐結構；對此，陳其邁團隊發言人林智鴻說，選舉應回到政策辯論，不希望隨對手政治操作起舞，呼籲李眉蓁多提政見，不要用抹黑掩飾自己的不足。

李眉蓁團隊發言人團總發言人謝龍介、發言人鄭照新、國民黨文傳會主委王育敏上午開「陳其邁不敢簽反貪腐切結書原因大解密」，直指陳其邁父兄過去涉及泰勞事件弊案、好友蘇震清也深陷SOGO案，陳其邁居然不敢簽署反貪腐承諾，恐怕主因是不敢挑戰民進黨系統性貪腐共犯結構。

對此，陳其邁競選總部發言人、高市議員林智鴻表示，選舉應該回到政策的論辯，面對對手這樣的政治操作，不希望隨之起舞。

他呼籲李眉蓁好好提出福國利民、對高雄市真正有利且會感到光榮的政見，而非盡提「海水沖馬桶」之類不切實際、天馬行空主張，被發現破綻後還「見笑轉生氣」，再來用「抹黑」掩飾自己的不足。

「國民黨真是夠了！」林智鴻強調，高雄人沒欠國民黨，已給過前市長韓國瑜機會，國民黨沒有好好把握，又推沒有能力的李眉蓁競選，國民黨不深刻檢討還狂打「負面選戰」掩飾草率提名，他再度呼籲國民黨主席江啟臣向高雄市民道歉。

(中時 )