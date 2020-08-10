台中后里行動不便的張姓老嫗日前早上外出散步，誰知才出門沒多久，就忘記回家的路，員警獲報後趕往，挨家挨戶詢問附近住家，所幸皇天不負苦心人，找到認識老婦的鄰居，讓員警順利將她送返家。

大甲警分局指出，后里分駐所警員陳柔潔、洪健偉，日前清晨執行巡邏勤務，於簽表時接獲民眾告知一名8旬老婦呆站在四村路與民生路口，不知家在何處，隨即前往了解。

員警發現是行動不便的老婦人，因有早起晨運習慣，所以獨自外出散步，怎知才剛出門沒多久，就忘記回家的路。由於老婦身上沒有攜帶任何證件，陳員挨家挨戶詢問附近住家，果然皇天不負苦心人，找到認識老婦的鄰居。

該鄰居告知員警老婦住家位置，陳員趕緊帶著老婦到該址，確認身分後交由家屬照顧，家屬對員警熱心相助，表示陳員人美心也美，由衷表達感謝之意。警方對於民眾讚許謙虛表示，為民服務是身為人民保姆的職責，自己只是將心比心，將分內工作做好，為需要警方之民眾，盡棉薄之力。

大甲警分局長李建興呼籲，家中成員如有年邁、身體不適情形，應盡量避免單獨外出，或向公所申請愛心手錬，以免走失或發生危險。

(中時 )