林口仁愛與文化三路口，昨晚發生BMW紅牌重機與機車對撞車禍。（許家寧翻攝）

新北市林口區仁愛路與文化三路口，昨晚8時51歲的葉姓騎士駕駛BMW紅牌重機左轉文三路，與直行許姓騎士（64歲）發生對撞車禍，兩台機車撞成廢鐵，目擊民眾驚呼類似車禍屢見不鮮，曾陳情增設左轉號誌，卻被車流量不夠退回，只能「眼睜睜看著兩臺撞上！」。

林口警方指出，9日晚間8時許發生一起交通事故，葉姓男子大型重機沿仁愛路左轉文化三路時，與對向沿仁愛路直行的普通重機許姓男騎士發生碰撞，造成許男手部骨折、葉男則臉部多處擦挫傷，送往長庚醫院救治，均無生命危險，雙方無酒駕。

臉書「林口大家庭」有網友表示，該路口沒有左轉箭頭號誌，陳情交通局收到回覆為該地車流量不夠大，已有讓綠燈提前先行10秒鐘，認為不需更改燈號；讓該網友直呼「這樣更危險！」也有民眾反映陳情也遭拒，嘆可見人民的感受和政府還是不同。

對此，警方表示，雙方肇事原因及責任，正在調閱監視器釐清中；警方統計，林口市區車禍多集中在晚上，該路口是否變更號誌，還有待相關單位審慎規畫，但該地肇事多屬車速過快，強調夜間視線昏暗，駕駛應放慢車速，行經路口注意號誌，遵守停看聽、禮讓直行車等原則。

(中時 )