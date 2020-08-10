香港警方以違反香港《國安法》拘捕壹傳媒創辦人黎智英，台北市長柯文哲10日表示，北京政府要搞清楚，「我看這只是讓香港局勢繼續惡化。」

柯文哲今早出席百齡水岸社宅動土，面對黎智英遭拘捕，他指出，北京政府要搞清楚，這只是讓香港局勢繼續惡化，而且愈來愈糟糕，香港一定是資金大量外逃，這非常清楚，香港人大概可以移民的、能逃的大概逃光。

(中時 )