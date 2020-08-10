黎智英遭拘捕 柯P：只是讓港局勢繼續惡化 18:242020/08/10 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲10日出席百齡水岸社宅動土典禮。（台北市政府提供／張立勳台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港警方以違反香港《國安法》拘捕壹傳媒創辦人黎智英，台北市長柯文哲10日表示，北京政府要搞清楚，「我看這只是讓香港局勢繼續惡化。」 柯文哲今早出席百齡水岸社宅動土，面對黎智英遭拘捕，他指出，北京政府要搞清楚，這只是讓香港局勢繼續惡化，而且愈來愈糟糕，香港一定是資金大量外逃，這非常清楚，香港人大概可以移民的、能逃的大概逃光。 (中時 ) #香港 #局勢 #繼續 #黎智英 #拘捕 也許您會感興趣 推薦閱讀 港警拘捕黎智英 朱立倫籲保障新聞言論自由 15:522020/08/10 政治 黎智英被捕 陳其邁：當市長會照顧好港人朋友 11:232020/08/10 政治 港府拘捕黎智英 陸委會：中共及香港國際形象更不堪 17:302020/08/10 兩岸 香港蘋果被搜索 江啟臣：摧毀港民對港府信任 10:482020/08/10 政治 黎智英被捕 民進黨批港府：令人不齒 14:262020/08/10 政治 黎智英被捕 鄭文燦：一國兩制完全結束了 17:372020/08/10 政治 黎智英被捕港壹傳媒股價卻暴漲 台網友目瞪口呆 17:202020/08/10 政治 黎智英被港警拘捕 府：高度的遺憾和譴責 13:272020/08/10 政治 港警搜查壹傳媒近4小時 搜獲25箱證物 18:262020/08/10 兩岸 黎智英涉違反國安法被捕 宅神：恐怖就在這裡 12:552020/08/10 政治 政治熱門新聞 馬：解放軍攻台「首戰即終戰」 現在美軍不可能來 - 政治 綠罷韓讓民眾不滿 高雄市長補選最後一周 杏仁哥出招 - 政治 陳其邁喊父親是他的承擔 苦苓幫想另一說法掀網議論 - 政治 韓國瑜被罷免後2個月 韓市府前官員6字轉達韓心聲 - 政治 台美斷交後阿札爾是來訪最高層級？ 趙少康曝這關鍵喊：很無聊 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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