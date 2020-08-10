美國總統川普周四（6日）下令45天後禁止美企與微信和TikTok母公司交易，導致市場擔憂與這兩家公司有業務往來的美企將受到影響，其中，美國智慧機龍頭蘋果先前受印度政府要求，將微信自印度的App Store下架，有地表最強蘋果分析師之稱的天風國際證券分析師郭明錤警告，若美國封殺微信，iPhone出貨量最悲觀將大跌3成。

郭明錤周日出具最新研究報告指出，在蘋果所有硬體產品之中，以悲觀(美國加上海外市場的App Store都移除微信)、樂觀(僅美國市場移除微信)兩種情況來看，iPhone年出貨量分別衰退5~30%與3~6%，AirPods、iPad、Apple Watch以及 Mac的年出貨量將下修15~25%，若是樂觀情況，則是下修低於3%。

對此，美國財經媒體報導，資深分析師Amir Anvarzadeh表示，若是連海外的App Store都無法使用微信，iPhone在大陸市場銷量將崩跌90%，因為微信是大陸主要網路社群軟體，同時也是電子支付、新聞閱讀等媒介，若iPhone無法使用微信，等同在大陸市場喪失功能。

郭明錤建議，估計美國總統川普為了大選考量，可能會做出不利蘋果營運的決策，投資人現階段應該減少特定蘋果供應鏈廠商股票降低風險，包括涉及蘋果貢獻營收達70%、iPhone貢獻營收達50%以上，短時間難取得非蘋產品訂單，以及有顯著下修風險等3大關鍵因素，包括玉晶光、LG Innotek等公司股票，投資人必須謹慎考量。

(中時新聞網)