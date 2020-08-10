桃園市楊梅區秀才路一棟4層樓住宅，10日上午約10點半傳出火警，消防人員抵達時，發現2樓客廳電視櫃燃燒，並救出1名女童輕微嗆傷，送往楊梅天成醫院檢查，所幸並無造成更大的傷亡或損失，起火原因則待進一步調查。

(中時 )