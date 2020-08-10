6日凌晨4時許，男子穿著紅色上衣、短褲，赤腳潛入宮廟，他先在宮廟內徘徊觀望，隨後偷竊供品及木雕的土地公神像。（翻攝照片）

6日凌晨4時許，男子穿著紅色上衣、短褲，赤腳潛入宮廟，他先在宮廟內徘徊觀望，隨後偷竊供品及木雕的土地公神像。（翻攝照片）

6日凌晨4時許，男子穿著紅色上衣、短褲，赤腳潛入宮廟，他先在宮廟內徘徊觀望，隨後偷竊供品及木雕的土地公神像。（翻攝照片）

年約50歲中年男子6日凌晨4時許，潛入新北市中和區「石公王福神宮」，偷竊木雕的土地公神像後逃逸，中和區內南里長曾金禧接獲里民通報，立即向中和警分局報案。曾金禧指出，「石公王福神宮」相當靈驗，擁有逾150年歷史，民眾若發現嫌犯行蹤，歡迎向警方提供線索。

曾金禧表示，「石公王福神宮」主祀石公王，擁有逾150年歷史，是當地人重要信仰之一，香客眾多。6日凌晨4時許，男子穿著紅色上衣、短褲，赤腳潛入宮廟，他先在宮廟內徘徊觀望，隨後偷竊供品及木雕的土地公神像。

曾金禧說，里內民眾相當擔心，曾擲筊多次詢問「是否可找回神像」未果，他再度向石公王祈求說「那我們還是全力來找！」果然獲得聖杯。從監視器畫面研判，該嫌犯應該也是宮廟人士，偷竊神像後還有點香，盼民眾多多提供線索。

警方指出，目前擴大調閱監視器，已掌握嫌犯身分，正進一步追緝嫌犯到案。

(中時 )