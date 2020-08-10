年約50歲中年男子6日凌晨4時許，潛入新北市中和區「石公王福神宮」，偷竊木雕的土地公神像後逃逸，中和區內南里長曾金禧接獲里民通報，立即向中和警分局報案。曾金禧指出，「石公王福神宮」相當靈驗，擁有逾150年歷史，民眾若發現嫌犯行蹤，歡迎向警方提供線索。
曾金禧表示，「石公王福神宮」主祀石公王，擁有逾150年歷史，是當地人重要信仰之一，香客眾多。6日凌晨4時許，男子穿著紅色上衣、短褲，赤腳潛入宮廟，他先在宮廟內徘徊觀望，隨後偷竊供品及木雕的土地公神像。
曾金禧說，里內民眾相當擔心，曾擲筊多次詢問「是否可找回神像」未果，他再度向石公王祈求說「那我們還是全力來找！」果然獲得聖杯。從監視器畫面研判，該嫌犯應該也是宮廟人士，偷竊神像後還有點香，盼民眾多多提供線索。
警方指出，目前擴大調閱監視器，已掌握嫌犯身分，正進一步追緝嫌犯到案。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。