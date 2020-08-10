來自南投縣仁愛鄉親愛村的親愛愛樂弦樂團，日前受邀前往華碩總部進行快閃演出。今年因受到新冠肺炎疫情影響，樂團許多演出活動被迫取消，華碩文教基金會繼2018年曾邀該樂團表演後，此回再特地安排在總部的一場快閃音樂會，同時也為孩童們籌措學費盡一分心力。

這群來自南投奧萬大森林深處的部落小孩，身著原住民傳統服裝，赤著雙腳，沒有指揮、沒有琴譜，全憑著對音樂的熱愛與像是一家人的絕佳默契，在華碩總部藝文走廊快閃演奏出一首首生命樂章，從泰雅古調到阿里山之歌，再由廟埕至改編於國樂的馬卡道狂想曲，樂曲時而輕快愉悅，時而壯闊恢宏，令人陶醉其中。

親愛愛樂弦樂團隊的成員學齡橫跨國小到大學，是各項青少年樂團賽事中的常勝軍，2017年7月時首度組團前往歐洲奧地利，參加「維也納國際青少年音樂節」，並奪下弦樂組冠軍。

樂團老師陳珮文認為，不是只有會讀書的孩子才是天才，因此毅然決然成立了這所不以分數作為唯一評斷標準的音樂學校，2019年9月親愛音樂藝術學校終於順利開辦，且幾乎每月都會舉辦一場音樂會供大家展示成果。

由於親愛愛樂藝術學校需包辦90名學員所有學費及生活費，因此陳珮文一直以來亦積極培養孩子們自給自足的獨立精神，學會自己賺學費。在華碩總部舉辦快閃音樂會當天，也帶來孩子們自製的蛋捲及糕點於現場販售，華碩同仁熱烈響應，紛紛慷慨解囊，以實際行動力挺孩子們勇敢追夢。

圖說：來自南投仁愛鄉親愛村的親愛愛樂弦樂團，受邀於華碩總部藝文走廊舉辦快閃演奏。（華碩提供）

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