滬深兩市分化 滬指午盤收漲0.42％ 11:592020/08/10 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大指數10日開低震盪，創業板指一度跌2％，隨後滬深兩市走勢分化，滬指拉升翻紅，創業板則較為疲弱。 截至中午收盤，滬指報3,368.27點，漲14.23點，漲幅0.42％。深成指報13,563.36點，跌85.14點，跌幅0.62％。創指報2,717.26點，跌32.69點，跌幅1.19％。從盤面上看，高鐵、航運概念、通信服務類股表現強勢，黃金、生物疫苗、旅遊類股表現較差。 (工商 ) #滬指 #滬深兩市 #分化 #跌幅 #午盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 《美股》營收大減29％ 優步盤後跌2.65％ 09:432020/08/07 財經 《國際油價》需求不明 美國原油期貨收跌0.6％ 10:002020/08/07 財經 《港股》川普下封殺令 恆指收跌1.6％ 16:482020/08/07 財經 《港股》恆指下挫近百點 騰訊續跌逾3％ 11:252020/08/10 財經 陸股收盤漲跌不一 深成指跌0.7％ 15:332020/08/06 財經 港股大跌400點 騰訊跌5％ 16:342020/08/07 財經 《集中市場》台股風雲變色 三大法人賣超149.22億元 15:232020/08/07 財經 玉晶光7月營收 創同期新高 04:102020/08/08 證券．權證 台股拚重登萬三 聚焦指標股營收 04:102020/08/09 專題周報 財報佳 陸股ETF表現耀眼 04:102020/08/07 投資理財 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 台積電、中芯都斷供 陸媒：華為去美企化新招自救 - 財經 注意！00878驚揭大隱憂 專家爆這檔ETF更賺 - 財經 川普逼死微信！陸若出殺招復仇 iPhone銷量恐崩90％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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