A股三大指數10日開低震盪，創業板指一度跌2％，隨後滬深兩市走勢分化，滬指拉升翻紅，創業板則較為疲弱。

截至中午收盤，滬指報3,368.27點，漲14.23點，漲幅0.42％。深成指報13,563.36點，跌85.14點，跌幅0.62％。創指報2,717.26點，跌32.69點，跌幅1.19％。從盤面上看，高鐵、航運概念、通信服務類股表現強勢，黃金、生物疫苗、旅遊類股表現較差。

(工商 )

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