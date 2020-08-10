大同經營權之爭，持續再戰，今（10）日市場派股東發出聲明，並喊話小英總統和蘇內閣「維護資本市場，保護股東權益」；並呼籲主管機關經濟部，展現魄力，一錘定音，准許3％股東，自行召開股東臨時會。

市場派大股東王光祥呼籲，大同公司6月30日股東會之亂，如同是「資本市場的槍擊案」，王光祥以3％大股東身份，依公司法第173條第4項，向經濟部申請自行召開股臨會，以捍衛股東權益，終結大同亂象，並將於今（10）日下午召開記者會。

大同經營權之爭持續延燒，市場派大股東王光祥依公司法第173條第4項條文向經濟部申請，主張大同公司不能、不為召開股東會，申請召開股臨會。

上周經濟部長王美花表示，大同市場派申請召開股臨會一案，本周可望作出裁示。

不過今天早上大同市場派就在報紙媒體刊登聲明指出，經濟部是公司法的主管機關，本來就有權解釋適用的法律。大同公司6/30日股東會的大違法，是公司法實施後首見，但是經濟部不能視而不見，還是沿襲舊例來解釋、認定。

市場派聲明，經濟部是公司法的主管機關，公司法第173條第4項「董事因股份轉讓或”其他理由”致董事會”不能召集或不能召集”的意涵、範圍、內容，行政機關本來就可以本於立法本旨、目的、精神，妥作解釋，適應瞬息萬變的社會，發揮行政效能，以符合立法精神，保障民眾權益，這是立法者對於行政機關的授權，經部不應畫地自限。

市場派也聲明，按大同股東會決議如為無效者，是自始確實不生效力，無待任何人的主張，也無待於法院的裁判，當然的不生法律效力。

市場派指出，經濟部是否准許3％股東，召開股東會，是本於主管機關職權的行政處分，從行政權角度來看，經濟部應本於「股東會違法」駁回變更登記的同一理由，認定大同6/30日董事會違法，不能行使職權，與司法訴訟無關，這是法律上不能。

市場派指出，經濟部所謂106年5/11日董事會已經由台灣高院認定有「無效」的事實，大同公司也不承認大同董事會現仍存在，而且有3位董事解任，林郭更已當然解任，公司、股東、員工及往來銀行等都不承認大同董事會存在，為什麼經濟部要3％股東，向不存在的董事會，提出申請，造成股東臨時會陷於無效循環？這不需要等候最高法院判決確定，這是事實上、法律上都不能。

大同市場派呼籲經濟部長王美花不要包庇，更不要因循不合時宜且無法比擬大同6/30之亂、十年前舊例，展現魄力，一錘定音，准許3％股東，自行召開股東臨時會。

(工商 )