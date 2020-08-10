連鎖醫材通路龍頭杏一(4175)7月合併營收4.83億元，較去年同期成長8.89%，前7月營收達33.03億元，較去年同期成長11.45%。本次政府推出三倍振興券，已在7月15日開打，杏一除了以振興券搭配自家優惠方案外，也加入寶島科「十倍振興券」活動，帶動業績增長，預期後續陸續推出其他搭配活動，可望再提升業績表現，今年下半年應有機會突破去年表現。

展望下半年為傳統旺季，杏一說，將持續定期或不定期推出優惠促銷活動，相對帶動整體業績增長，如8月的父親節檔期、12月週年慶檔期等，預計將進一步帶動產品銷售，創造營收成長動能，法人預估，杏一今年全年度營收及獲利有機會可以超過往績效。

杏一指出，前7月電商年成長高達33%，近幾年公司持續推動數位升級、導入電子商務、且支持多元支付，每年線上銷售都有顯著的成長，不過因疫情影響，透過電商下單的會員持續增加，且搭配線上及線下門店整合，可透過於門市體驗輔助器具後，吸引消費者，或以電話諮詢門店人員或客服後，線上下單等方式增加消費者黏著度，提高回購率。

(時報資訊)