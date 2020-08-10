全球新冠疫情高燒不退，市場憂心二波疫情爆發，加以美中貿易戰變數未解，美股上周五漲跌互見，惟資金行情仍湧入台股維繫多頭格局，早盤由鴻海(2317)及台積電(2330)、金融、台塑四寶等大咖領軍下由黑翻揚，在買盤點火下越燒越旺，指數一度大漲百點、最高攻抵12933.16點，「萬三」在望。太陽能族群在台積電擴大購買再生能源、政府綠能政策加持火力全開，下半年多處大型發電案場啟動或併網發電，太陽能廠今年營運看旺，茂迪(6244)、聯合再生(3576)、達能(3686)、碩禾(3691)、元晶(6443)、太極(4934)等盤中紛紛亮燈漲停，族群暖洋洋人氣高漲。

經濟部能源局規畫太陽光電兩年計畫，國內大型太陽能案場陸續動工，包括彰濱工業區180MW、台糖400MW及台電150MW等，為模組製造商帶來商機，太陽能業者如元晶、聯合再生、茂迪等第二季業績表現亮眼。茂迪(6244)第二季營收跳升到10.21億元，季增36.86％，其中高效模組的比重拉高到70％以上，法人預估第二季將轉虧為盈，今年本業可望一季比一季好，上周五獲外資及投信聯手買超3675張，激勵連兩日亮燈漲停登今年高，今日委買張數高掛2.3萬張排隊。

元晶(6443)因認列閒置設備3.81億元影響，首季每股虧損達1.22元。第二季模組廠稼動率衝上95％，5月淨利700萬元，每股盈餘0.02元，單月轉虧為盈，第二季營收約12.24億元，相較第一季成長21.8％，單季可望轉盈。元晶表示，隨著國內大型案場啟動，目前訂單能見度直達年底，第三季產能滿載，近期股價無懼外資連續賣超步步高，早盤一度挾量攻頂，衝上20.35元近5年高。

聯合再生(3576)6月自結稅後虧損1.59億元，每股稅後虧損0.06元。累計第二季營收32.93億元，季增10.24％、年減42.3％。隨著近期疫情趨緩，海外客戶拉貨力道回溫，訂單能見度達1～2個月，再加上台灣大型案廠陸續開出，下半年營運將優於上半年。聯合再生近期也積極活化資產，日前董事會通過處分竹南科北一路廠房、新日台泰能源股權，合計處分利益共3.5億元，貢獻每股純益約0.13元，預計下半年認列，今日在太陽能族群集體發熱帶動下獲大單敲進，股價衝上漲停，收復10元票面。

在政府綠能政策加持，下半年多處大型發電案場啟動或併網發電，太陽能廠下半年沒有烏雲，今年營運看旺。太陽能廠商預估，下半年大型案場客戶模組陸續拉貨，營運表現更優於上半年。分析師表示，今年全球製造業受到新冠肺炎影響，台灣成為少數安全的地區；配合上政府的台商回台、中小企業、根留台灣等三大投資方案，以及相對優異的經濟成長趨勢不變下，預期台股中長線的優勢將會持續。後市觀察資金是否良性類股輪動，除半導體、網通及蘋概外，太陽能、風電及防疫概念股均為盤面焦點，在期指8月19日結算前，留意法說會指標股、13日MSCI季度調整及15日傳美中貿易代表將舉行視訊會議。

(時報資訊)