在主要汽車個股拉抬，以及電動車品牌穩健產出預期下，周一南韓KOSPI指數開高走高，至午間上揚26點或+1.14%，為2378點。
在上周五美國封殺中國抖音等App後，市場預期美中衝突的加深，增添市場擔憂。然中國在周一的生產者價格數據好表現，顯示工廠活動復甦，為亞洲主要股市提供助力。
MSCI亞太指數在漲跌之間出現窄幅波動。
在預期銷售上升情形下，汽車相關個股走揚。現代汽車大漲11.9%，暫報16.45萬韓元，旗下子公司起亞汽車漲6.3%，暫報4.51萬韓元，現代Mobis漲5.5%。現代汽車新發表Ioniq電動車發展計畫，激勵市場情緒。
領頭羊三星電子小漲0.5，三星平澤晶圓工廠，如市場預期將在九月動工。晶片商SK海力士漲0.12%。
南韓網路巨擘Naver跌0.64%，社交軟體Kakao漲0.42%。
韓元上午出現近期少見的下跌，1187.6韓元兌一美元。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。