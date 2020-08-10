在主要汽車個股拉抬，以及電動車品牌穩健產出預期下，周一南韓KOSPI指數開高走高，至午間上揚26點或+1.14%，為2378點。

在上周五美國封殺中國抖音等App後，市場預期美中衝突的加深，增添市場擔憂。然中國在周一的生產者價格數據好表現，顯示工廠活動復甦，為亞洲主要股市提供助力。

MSCI亞太指數在漲跌之間出現窄幅波動。

在預期銷售上升情形下，汽車相關個股走揚。現代汽車大漲11.9%，暫報16.45萬韓元，旗下子公司起亞汽車漲6.3%，暫報4.51萬韓元，現代Mobis漲5.5%。現代汽車新發表Ioniq電動車發展計畫，激勵市場情緒。

領頭羊三星電子小漲0.5，三星平澤晶圓工廠，如市場預期將在九月動工。晶片商SK海力士漲0.12%。

南韓網路巨擘Naver跌0.64%，社交軟體Kakao漲0.42%。

韓元上午出現近期少見的下跌，1187.6韓元兌一美元。

(時報資訊)