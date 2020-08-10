飯店業者寒舍（2739）受新冠肺炎疫情衝擊，2020年第二季營收落底、營運續處虧損，所幸在紓困補助挹注下，虧損幅度較首季減少達6成。展望下半年，因應後疫情時代國旅需求爆發，集團積極搶攻暑期親子市場，並積極拓展中秋月餅送禮商機，衝刺營運動能回溫。

寒舍2020年第二季合併營收降至4.58億元新低，季減37.01％、年減57.07％，毛利率7.2％、營益率負35.46％雙創新低。不過，在業外轉盈挹注下，稅後虧損0.77億元、每股虧損0.7元，雖仍創歷史第3低，但虧損幅度較首季減少達6成。

累計寒舍上半年合併營收11.86億元、年減46.77％，毛利率15.44％、營益率負28.26％亦雙創新低，本業顯著轉虧。稅後虧損2.71億元、每股虧損2.44元，較去年同期獲利0.34億元、每股盈餘0.31元顯著轉虧，全數創下同期新低。

台灣因應疫情自3月18日起實施邊境管制、全面禁止外國旅客入境，寒舍旗下台北喜來登及寒舍艾美酒店成為最大受災戶之一。所幸，在政府針對營運及員工薪資祭出紓困補助措施，寒舍第二季於業外認列9949萬元補助，使整體虧損幅度顯著收斂。

據寒舍財報揭露，第二季餐飲營收3.25億元，季減30.3％、年減44.34％，住房營收1.01億元，季減54.77％、年減76.88％。合計上半年餐飲營收7.93億元、年減36.99％，住房營收3.27億元、年減63.1％。

雖然隨著台灣疫情趨緩，寒舍餐飲業務自5月底起回溫、假日訂席一位難求，但住房業務仍受邊境管制衝擊。對此，集團祭出聯合促銷因應，首波「寒舍玩家住房專案」引起熱烈回響，加碼祭出的「寰遊寒舍」住房專案亦在1個月內售罄，積極搶攻國旅商機填補缺口。

相形之下，礁溪寒沐酒店受惠端午連假加持、邊境管制帶動國旅市場升溫，配合多項促銷措施助攻，第二季訂房狀況較首季增溫，上半年營收年減12％，受衝擊程度較小，目前暑期假日住房接近全滿、整體住房率提升至約8成，可望挹注集團營收表現。

展望下半年，後疫情時代國旅市場需求爆發，寒舍為維持競爭力，推出「振興三倍券集團加碼回饋10％」活動，祭出用餐滿額回饋抵用優惠。而身為集團主力據點的台北喜來登，亦推出「兒童夏令營住房專案」搶攻暑期親子旅遊市場。

此外，因應中秋節送禮商機，寒舍集結旗下台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及轉投資的寒舍艾麗酒店，推出3款「月花朗朗」中秋月餅禮盒，並祭出早鳥預購優惠活動，搶攻各大企業送禮市場，積極拓展季節產品業績商機。

(時報資訊)