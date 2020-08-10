中菲行(5609)公布半年報，由於疫情導致出國洽公、旅遊的旅客全部取消，少了機腹載貨，再加上防疫物資的急單，航空貨運市場搶艙拉動運價一飛衝天，該公司第2季財報數字都創下歷史新高，營收達到70.35億元，營業毛利12.4億元，營業利益5.92億元，稅後淨利達4.72億元，每股稅後盈餘3.74元。累計上半年營收111.88億元，年成長34.5％，稅後淨利5.68億元，年增176.8％，每股盈餘4.52元。

今年前半年因新冠肺炎疫情災害的影響，航空公司停班停航，客運無以為繼，貨運亦受限運能航班的大幅減量，但中菲行指出，透過超過160個實體通路，運用無往弗屆的移動智慧平台，發揮團隊合作精神，引用多式聯運、客貨包機等危機應變措施，依各國各地不同的封城、封省、封州、封國模式，提供個別客戶國際物流的解決方案，克服各種挑戰，取得優於過去的營收與獲利。

中菲行表示，新冠肺炎疫情的挑戰仍然嚴峻，公司將持續創建成為最具競爭力的國際運輸及物流服務業者，未來的獲利將可持續成長。

(時報資訊)