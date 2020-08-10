多方勝出，台股指數再攻12900點！

上周一度創下收盤指數歷史新高的台股今天攻勢再起，早盤開低的台積電(2330)在9點半過後奮起由黑翻紅，且近期屢遭利空打壓的玉晶光(3406)強調，工廠生產一切順利，公司亦交出亮眼的7月合併營收，股價擺脫空方糾纏一度大漲站上680元，中小型股—萬達光電(5220)、森田(8410)、橋椿(2062)、太極(4934)及鈺邦(6449)等中低價股盤中股價漲停，搭配季報表現出色的台達電(2308)、全漢(3015)、加百裕(3323)及尖點(8021)，以及東哥遊艇(8478)、台達化(1309)、新紡(1419)等走高，帶動開低的台股指數盤中由黑翻紅，並一度站上12900點，截至11點35分，加權股價指數12893.82點，上漲64.95點，成交量1451.44億元；OTC指數為164.15點，下跌1.15點，成交量355.72億元。

今日上市各類股以航運類股表現最佳，上漲2.51%，其次是塑膠類股及油電氣類股，分別上漲1.55%及1.44%，表現較差者為生醫類股、化生醫類股及電子零組件類股，其中生醫類股下跌1.17%，化生醫類股下跌0.81%，電子零組件類股下跌0.44%。上櫃部分，表現最佳為光電類股，上漲2.16%，表現最差為半導體類股，下跌1.98%。

就技術面來看，上周美股及台股持續走高，台股指數一度創下收盤歷史新高，上周五加權股價指數收盤為12828.87點，累計一周上漲164.07點，漲幅為1.3%，周K線收紅，為連續第8周收紅K線，周成交值為11899.72億，較前一周下滑，OTC指數收盤為165.3點，累計一周上漲2.09點，漲幅為1.28%，周K線收紅，為連續第2周收紅K線，周成交值為2970.88億，較前一周下滑；今天台股指數隨台積電股價開低走高，盤中指數重回12900點；台股連續3日持續沿短期均線攻克12900點關卡，7月28日形成的黑K棒壓力化解在即，但隨指數逼近前高，在與月線乖離拉大下，短多獲利調節，大盤震盪風險升溫，不過，目前台股各期均線維持偏多排列，短線大盤經震盪整理後，在偏多格局不破下，多方仍有可為，由於各期均線持續走揚、類股健康輪動，且量能未有失控、新台幣強勢格局下，不預設高點，建議逢回偏多操作。

分析師表示，除中美貿易戰及地緣政治衝突是潛在可能利空，美國經濟數據、美股企業財報及未來展望是否優於市場預期將左右美股走勢，也是影響台股及相關個股業績股價的關鍵，不過，雖然美中貿易爭端持續與全球疫情復發疑慮再起，但總體風險可控，考量美國股科技類股財報普遍優於預期，推動NASDAQ續創新高，且各國公布的PMI數據屢傳佳音，景氣回溫可期，台股也再創收盤歷史新高，整體多方格局不變，目前台股各期均線維持多頭排列，指數仍有高點可期，建議持續偏多操作。

在選股方面，上周美國企業及台股企業公布財報多優於預期，包括：受惠於大陸去美化及美國去中化轉單效應的IC設計、半導體相關、PCB個股等，可持續聚焦半導體、5G、蘋果概念股、自行車及資產股等相關族群。

台積電營運持穩，長期先進製程睥睨群雄，2021年5奈米產能在導入美系HPC客戶後成長更為穩定，2022年則進入3奈米製程，目前 AMD、蘋果及高通三巨頭皆為其客戶，後續英特爾可能於2022年仰賴台積電代工，目前本益比僅22倍，國際一流公司，股價評價具備R-rating空間。

(時報資訊)