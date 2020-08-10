整體工程預計2023年完工。（李宜杰攝）

中華職棒大聯盟會長吳志揚今日也出席動土典禮。（李宜杰攝）

歷經多次流標的台南「亞太國際棒球訓練中心」二期工程，於今日（10）上午動土，全案預計2023年完工，總計提供2萬5000個觀眾席，屆時不僅將成全台最大的棒球訓練基地，未來也有望由職棒「統一獅」爭取經營。

今日動土典禮，包括台南市長黃偉哲、體育署副署長王水文、中華職棒大聯盟會長吳志揚、中華民國棒球協會副理事長林華韋、統一棒球隊董事長凃忠正、領隊蘇泰安及立委林宜瑾等人皆出席參加。

台南市政府工務局長蘇金安表示，二期工程包含內野觀眾席1萬5000席、外野觀眾席1萬席、內野觀眾席3000席的成棒副球場、成棒規格內野練習場及室內外投打練習場，總工程經費約19.35億元。另，黃偉哲也指示統包廠商，提前於2022年完成副球場施工，以供國外球隊冬訓使用。

林宜瑾指出，美國棒球文化之所以興盛，是因為棒球運動與城市連結，因此期盼亞太國際棒球訓練中心未來能與台南結合，重現台灣棒球榮光。蘇泰安則說，統一獅深耕台南31年，未來是否爭取經營球場，僅稱「會密切注意招標案。」

工務局提到，中心整體結構設計上部為鋼結構，下部採RC構造，以鋼結構桁架系統呈現簡單構造美學，達到抗震耐風性能，使球場結構層具通透性，減少球迷觀賽時的悶熱不適感。另外，球場也採用最新穎的LED全彩顯示螢幕，提升觀賽品質。

此外，工務局也稱，長寬51公尺的室內投打練習場，將是全台最大可做投、打、內野練習等分項複合式訓練的場地，由於不受氣候干擾，也適合當作各職業球隊非賽事期間的移訓空間。

黃偉哲期待，由於亞太國際棒球訓練中心緊鄰台灣史博館園區，未來外國球隊移地訓練後，可將台南歷史、文化景觀推上國際，讓台南這座棒球城市，在國際上發光發熱。

(中時 )