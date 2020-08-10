鄒姓女駕駛10日凌晨行經中山東路時，疑似闖越紅燈，遭林姓男駕駛從右側攔腰撞上，林車當場翻覆四輪朝天，鄒車則騰空翻滾，撞上對向在停等紅燈的計程車，強大撞擊力道，計程車擋風玻璃應聲碎裂，所幸鄒女僅輕傷，雙方並沒有酒駕，慘遭波及的運將直呼好衰，桃警正釐清肇事原因，並呼籲用路人應減速禮讓勿搶快。

33歲鄒姓女駕駛10日凌晨2時許，駕駛白色自小客沿中山東路往民生路方向行駛，疑似為了搶快，在燈號變換之際高速闖越紅燈，42歲林姓男子駕駛黑色自小客車，沿春日路往成功路方向行駛，綠燈起步後不偏不倚攔腰撞上鄒女。

強大撞擊力道林男當場翻車撞上對向大樓柱子，四輪朝天後才停下，鄒女的車子則往前翻滾，彈到對向停等紅燈的計程車，導致計程車的擋風玻璃碎裂，驚險的車禍過程也全被計程車行車紀錄器錄下。

所幸僅鄒女臉部及左腳輕微擦傷，自行就醫，其餘人則毫髮無傷，救護車接獲路人報案到場還撲空，肇事責任由警方釐清中，警方呼籲駕駛人行經路口應依號誌行駛，並減速禮讓，以避免發生事故。

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(中時 )