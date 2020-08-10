國小學童至清水警分局清水派出所參訪，開心體驗警用裝備。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

國小學童參訪清水派出所，對基本法律及交通安全常識有更多認知。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中清水區補習班國小學童日前至清水警分局清水派出所參訪，警員林以宸藉機用逗趣及貼近小朋友的語言，宣導校園反霸凌、拒絕毒品、交通安全宣導與有獎徵答活動，讓這群孩子對基本法律及交通安全常識有更多認知。

預防犯罪及交通教育向下紮根！林以宸還介紹防彈背心、鋼盔、盾牌、手銬、警棍等各式警察打擊犯罪裝備，生動說明讓學童近距離接觸並試戴警用裝備，也仔細介紹巡邏車，並讓學童坐上警車親身體驗感受，灌輸小朋友們正確預防犯罪與各類交通安全常識確保自身安全，並提升對警察工作的認識。

警察姊姊王育琪帶著小朋友進入拘留所參觀並介紹說，「違法犯罪就會被警察抓來派出所然後關起來喔！」小朋友怕的不敢靠近，吵著直說「我長大絕對不要做壞事」。警察幽默風趣的口吻，孩童在聽完後直說「本來以為警察都很兇，沒想到竟是如此親切帥氣」。

清水派出所長黃晧展呼籲，青少年與兒童心智尚未成熟，容易隨外在環境、家庭結構與個人觀念轉變等因素改變，易產生錯誤偏差的觀念而誤蹈法網，家長應鼓勵孩童多從事有益身心的戶外休閒活動，期盼透過預防犯罪、交通安全等宣導活動，有效提升青少年與兒童守法觀念。

(中時 )