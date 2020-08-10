近年來大專校院境外學生人數持續成長，108年在台留學或研習的境外學生人數已經突破13萬人。教育部於7月辦理4場境外學生輔導人員服務素養培訓研習會，計有近130所大專校院、逾300位輔導人員參與，透過案例分享，協助學校建立境外學生輔導應變機制。

教育部於100年成立「大專校院境外學生輔導人員支援體系計畫(NISA)辦公室」，每年均舉辦輔導人員服務素養培訓研習會。今年因新冠肺炎疫情影響，研習會遵循中央流行疫情指揮中心所頒布各項指引與規定，落實防疫新生活規範，並邀請輔導人員分享因應疫情的境外學生協助及輔導措施，透過案例分享進行經驗交流。

今年一般課程聚焦於境外學生相關法規、系統、入出境、工作許可、健保及疾病管理等輔導業務所面臨的問題；進階課程暨陸生研習會內容包括輔導人員壓力管理及自我激勵、因應疫情的境外學生協助與輔導措施、陸生來臺就學常見問答及疫情期間在臺境外學生停居留說明。

各場次皆安排綜合討論時間，由衛生福利部、勞動部、內政部移民署、外交部領事事務局、大陸委員會及僑務委員會等機關代表，與學校第一線業務承辦人員研討相關實務，並提供各校境外學生輔導人相互交流機會，期協助輔導人員釐清輔導實務上的相關問題，以提升境外學生輔導人員輔導知能。

教育部每年除舉辦輔導人員研習，也辦理大專校院境外學生輔導工作績優學校及人員甄選，協助輔導人員經驗傳承，建立典範學習，提升各校境外學生輔導服務品質。

(中時 )