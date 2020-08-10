【現場直播】米克拉生成！氣象局1030海陸警齊發，說明颱風最新動態

中央氣象局今（10日）上午發布海上、陸上颱風警報，外島澎湖、金門首當其衝；海上警戒範圍：巴士海峽、東沙島海域、台灣海峽及台灣北部海域。預報中心課長羅雅尹指出，隨著颱風接近，今晚到明天，將是影響最劇烈、風雨最明顯的時候。

東邊有高壓、北邊有槽線，導引氣流明顯，米克拉筆直的路徑，宛如考駕照時的「直線加速」。羅雅尹表示，颱風沿海峽北上，今天晚上到明天白天，是它最靠近台灣的時候，雲林、嘉義以南率先有大雨出現，接著一路移到中部、北部，加上午後對流發展，各地都要留意短時大雨及豪雨。適逢暑假，海面風浪也會增強，呼籲從事海上活動的民眾要特別小心。

根據氣象局預報資料，各地未來120小時內受7級風暴風圈的侵襲機率，以澎湖60%最高，其次為金門57%，其他各地僅台南超過20%，達22%最高；雲林、嘉義、高雄、彰化等地逾10%，其他縣市都不到10%。

颱風未來路徑將朝北北東轉北，預計明天（11日）登陸大陸福建。隨著颱風外圍雲系及環流逐漸逼近，短時強降雨機率大增，預警時間不夠充足，民眾最好隨時留意颱風動態。

(中時新聞網)