就算快艇沒用完整陣容應戰，籃網10日仍靠利佛特貢獻27分、13助攻，喬哈里斯也拿25分，爆冷以129比120擊沉快艇，也讓快艇明星前鋒里歐納德狂轟39分表現白忙一場，籃網提前鎖定東區第7種子，季後賽首輪將會遭遇上季總冠軍暴龍。

籃網一開賽就用超高投籃命中率，給了快艇一個下馬威，打完首節，籃網竟以45比24大幅領先，可是快艇仍有里歐納德領軍，不僅逐漸追上，更在第3節靠著里歐納德連拿11分，獨自打出11比0小高潮，把比數追成74比74平手。

幸好利佛特、喬哈里斯兩人及時提供火力，重新幫助籃網搶回領先優勢，到了讀秒階段，籃網換成泰勒強生發威，他在讀秒階段貢獻5分，其中包含最後25.3秒穩住勝局的三分球，也讓打到最後關頭仍把里歐納德放在場上的快艇傻眼。

儘管籃網有7名主力沒打復賽，他們卻靠「蝦兵蟹將」賣力演出，目前在復賽取得4勝2敗佳績，確實跌破一堆專家眼鏡，如今也以34勝36敗戰績，提前鎖定東區第7種子，但在季後賽首輪碰到上季總冠軍暴龍，籃網想再爆冷難度很高。

快艇10日刻意讓前役跟拓荒者後衛利拉德互嗆的保羅喬治輪休，加上貝弗利受傷缺陣、哈瑞爾還沒前往奧蘭多隔離賽區，令人不禁擔心他們在季後賽的戰力完整程度，畢竟他們在季後賽首輪的對手，無論是雷霆、獨行俠或爵士都不好惹。

(中時 )