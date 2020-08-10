美國新冠肺炎感染人數突破500萬人，最新報告指出，才短短2周，美國就新增將近10萬名兒童確診，這對於陸續復課的各州學校而言不是好消息。此外，喬治亞州一所高中上周復課，一張學生擠滿走廊、且多數人都未戴口罩的照片在網路上瘋傳，現在更傳出學校有9名師生確診，學校已緊急關閉。

美國喬治亞州北波爾丁高中開學畫面嚇壞人。

《紐約時報》（New York Times）報導，一份由美國小兒科學會（American Academy of Pediatrics）以及兒童醫院協會（Children’s Hospital Association）共同發布的報告指出，統計7月16日至30日，2周內美國共新增97,078例兒童確診病例。報告指出，自疫情爆發以來，全美共有338,982名兒童確診，換句話說，才短短2周，美國兒童病例數就激增超過1／4。

病例激增地區主要集中在南部及西部州，當中兒童確診數目增加最快的州包含密蘇里州、奧克拉荷馬州、阿拉斯加州、內華達州、愛達荷州以及蒙大拿州。

值得注意的是，這份報告僅統計49個州的數據，並未包含德州及部分紐約州的數據，報告主要統計17或19歲以下兒童數據。

另據《紐時》及美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，喬治亞州北波爾丁高中（North Paulding High School）3日才復課，開學一周就傳出9名師生確診新冠，目前學校已緊急關閉，10日、11日改為線上授課。

上周，該校15歲學生瓦特絲（Hannah Watters）將一張學校走廊上擠滿學生、而且多數人都未戴口罩的照片上傳推特，畫面隨後在網路上瘋傳、引發3.4萬個回應。校方當時還對上傳照片的瓦特絲處以5天停學處分，隨後撤銷處分，北波爾丁高中校長奧托特聲稱，學校「沒有有效的措施來強制」學生戴口罩。

北波爾丁高中約有2,000名學生。

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文章來源：At least 97,000 children in the U.S. tested positive for the coronavirus in the last two weeks of July.
文章來源：Georgia school seen in viral photo temporarily closes after 9 students and staff members test positive for coronavirus

(中時新聞網)

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