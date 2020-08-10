富邦悍將今年第二章節主題日-富邦人壽「將將好生活」將在8/29(六)－30(日)登場，以Good Life為主題舉辦系列活動，攜手富邦人壽持續響應政府防疫新生活運動，以棒球運動享受美好生活，並結合公益議題，連續第三年關懷新北地區弱勢學子學費及營養午餐金，將所有的美好事物集合在悍將城堡，並舉辦有趣好玩的職人市集，且邀請到「療癒俏皮二人組」以及「不老頑童」和他的樂團，連續二日在賽後舉辦「富邦人壽 好生活音樂會」，要帶給大家棒球與音樂結合的好生活。

生活中總是需要微小而確切的幸福來療癒自我，就好比在冬天裡灑落暖陽、在棒球場上遇見悍將一樣，都能讓人感到開心且幸福！

富邦人壽長期支持國內各年齡層棒球體育賽事，致力讓棒球成為全民共同的語言，今年用實際行動和富邦悍將一起幫助新北市家庭經濟困難及高風險家庭的學生創造將將好生活，當悍將球員於主場賽事得到1分，富邦人壽即捐贈助學金予富邦慈善基金會的「用愛心做朋友專案」，以富邦悍將2019年總得分數309分，提供309名新北弱勢青少年1整年助學金，共捐出新台幣222.48萬元，持續扮演台灣各角落鄉親的「友善好鄰居」，未來也將支持悍將打出精采好球，與悍將一起力挺公益，守護「北方王國」弱勢在地青少年。

此檔主題日邀請世界麵包冠軍、經營超過三十年的知名連鎖沙龍以及各種原創手作攤位，集結在新莊棒球場二樓廣場舉辦【將將好市集】，將職人的美好分享給大家。而在眾多美好選項中，進場球迷無須陷入單選題的抉擇，凡8/29(六)－30(日)內野進場即可獲得單選世界的破壞者「究‧選SUÁN氣泡果茶」乙瓶，只要參加攤位活動體驗還能享有限量「比褆BITI果泥雪條」帶來的將將好清涼感，歡迎家人們進場悍我們共享好生活！

不多不少將將好！賽前體驗【將將好市集】的同時，也會有將將好的輕柔音樂陪伴大家，8/29(六)賽前特別請到療癒系女歌手，要透過她獨特的嗓音以及天真浪漫又頑強的個性，帶大家一起去探索自己的「星之所向」；而8/30(日)賽前則是家人們最喜愛的Fubon Angels將站上二樓舞台，為家人帶來精彩的自彈自唱表演。

準備好來迎接新莊城堡的所有美好了嗎？8/29(六)－30(日) 富邦人壽「將將好生活」主題日即將展開，歡迎家人們一起進場感受球團精心準備的所有小確幸，逛市集、看球賽、聽音樂會一次滿足，更多精彩詳細內容請鎖定富邦悍將官方粉絲專頁。

(中時 )