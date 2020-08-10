雲林縣斗南鎮鐵皮屋大火7人送醫，11歲男童不治。（雲林縣消防局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣斗南今（10日）凌晨2點多民宅發生火警，火勢猛烈波及周邊3棟透天厝，造成詹姓一戶三代7人「1死3命危」悲劇，其中11歲男童不治，據了解，起火點是一處堆滿舊電腦主機與影印機廢料的倉庫，倉庫屋主猜測，可能是老鼠咬壞電線釀禍，但消防局仍在調查真正起火原因。

這起重大火警發生在斗南大同路、同安街口，火勢延燒至右側大同路75號詹姓一戶民宅，消防人員趕抵現場時，進屋救出7人，其中祖孫4人遭濃煙嗆昏、OHCA，分別送往台大雲林分院、成大斗六分院及虎尾若瑟急救，其中送往虎尾若瑟醫院的11歲男童，經搶救後宣告不治。火勢在3時30分左右控制。

據了解，火警發生時有鄰居聽見「嗶嗶波波」聲，接著就看見火光竄出，而火勢瞬間就將整個倉庫吞噬，釀成悲劇。另有現場目擊民眾表示，事發當時聽見怪異聲響，起身查看就看見失火，因火勢太猛，整個倉庫很快就被大火吞噬。

據悉，這起火警的起火點是一處推滿舊電腦與影印機廢料的倉庫，據倉庫屋主表示，倉庫裡的物品已經放了2、3年，他推測是老鼠將咬壞電線才造成火警。

「東森新聞雲」報導，當地里長表示，詹姓一家平時與鄰居相處相當融洽，其中詹姓阿嬤更是當地鄰長，相當熱心，且是斗南防火宣導隊副隊長，沒想到卻遇惡火，街坊鄰居聞訊相當不捨。

據了解，不幸身亡的詹姓男童父母都是老師，父親是雲林某國中理化教師，該校校長表示，詹童疑似是跟著妹妹與阿公阿嬤逃到一樓，最終慘遭濃煙嗆傷，4人被救出時，皆失去生命跡象，其中男童經搶救後仍宣告不治，另3人仍在加護病房搶救中。

詹童就讀學校主任指出，詹童在校各領域表現優異，是師長、同學眼中非常好的學生，平日喜歡畫畫，學校的榮譽榜上常有他的作品，而且他很關心社會議題，更擔任班級及學校秩序考核員。

(中時新聞網)