F奶甜姐兒蔡宜芳因與大19歲柯文哲心腹、張益贍的不倫戀而消失於台灣政壇，近來有媒體直擊，蔡宜芳在東區現蹤，背名牌包買洋裝還露出美背。

曾經是民眾黨新秀蔡宜芳，在今年3月被週刊踢爆與張益贍不倫戀，兩人被直擊激吻又上摩鐵開房，引發爭議。民眾黨還因此遭網友狠酸是「揉、性開放、性多元、性政黨」。民眾黨立委蔡壁如透露，蔡宜芳昨（10日）晚主動打電話給她，爆哭坦承「戀上保母」。事件爆發後，蔡宜芳原本大好前途的政治生涯，也只能黯然消失於政壇。

但近來蔡宜芳遭《鏡週刊》直擊，本人身影出現在東區。據該媒體報導，有消息人士看到蔡宜芳身上帶著iPhone 11的手機，背著CHANEL包，全身價值就超過20萬元。蔡宜芳當天除了買一個Gucci小皮夾外，還到一間台灣知名平價服飾店大血拼。該消息人士更觀察到，蔡連車子都是開名牌車，身邊還有女助理，看起來根本就是名媛！

(中時新聞網)