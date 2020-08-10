氣象局預報中心課長羅雅尹表示，第6號颱風「米克拉」(國際命名：MEKKHALA)與台灣非常接近，稍早10：30已同步發布海上與陸上颱風警報，今日白天大氣環境有利颱風發展，目前仍有增強空間，陸上警戒區域新增金門地區，應嚴加戒備並防強風豪雨。

羅雅尹指出，今日白天大氣環境有利颱風發展，目前仍有增強空間，今晚起進入台灣海峽，強度就會持平或減弱，預計未來將從中國大陸福建一帶登陸。

第6號颱風11時的中心位置在北緯20.0度，東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南方約 340 公里之海面上，以每小時25轉22公里速度，向北進行，瞬間最大陣風每秒 25 公尺(約每小時90公里)，相當於10級風，暴風半半徑80公里。

陸上警戒區域為澎湖、金門，應嚴加戒備並防強風豪雨，海上警報部分則是巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面，行作業船隻應嚴加戒備。

由於該颱風位於大低壓帶中，導引氣流會讓該颱往北北東再往北前進，路徑仍有許多變數，氣象局也會持續更新。

羅雅尹說，今日白天南部及東南部地區會有明顯降雨，其他地區以午後雷陣雨為主，明天降雨區域在雲林、嘉義以南較為明顯。

而今晚明晨是離台灣最近的時候，南部及台東地區有局部豪雨出現機率，因為颱風來得快，準備時間較短，提醒民眾隨時留意氣象局發布的最新消息。

另外今日傍晚會和彭、金、馬地區的地方首長視訊聯繫，協助作好颱風因應。

(中時 )