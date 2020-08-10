菲央行總裁：年底前應不會再降息 12:252020/08/10 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓央行總裁10日（周一）表示，目前沒有支撐該國進一步降息的強力理由，到年底以前利率應該會維持不變。 菲國央行總裁迪科諾（Benjamin Diokno）接受訪問時指出，「此時，我未見本國央行應該再進行一次降息的理由。到年底前很可能都不會再調降利率。」 菲國央行擬於8月20日召開決策會議。該國經濟正受到疫情打擊，使得第二季國內生產毛額（GDP）年減16.5％，寫下29年來首見衰退。 (工商 ) #央行總裁 #該國 #應該 #國央行 #降息 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融》瑞銀：美中加速脫鉤 投資超前部署 12:162020/08/10 財經 致富膠囊－急漲後的新興市場債前景持續看好 04:102020/08/10 投資理財 13檔高殖利率股 資金避風港 04:102020/08/10 投資理財 台積股利挹注 國發基金明年繳庫170億 04:102020/08/10 財經要聞 好市多專訪》張嗣漢 寫好市多千億傳奇 04:102020/08/10 財經要聞 《業績-電腦設備》研華7月營收雙降 Q3高檔修正 07:442020/08/10 財經 助攻數位5G 前瞻第3期斥資2300億 04:102020/08/10 社會新聞 愈打台灣牌 川普愈危急 04:102020/08/10 時論廣場 新興2大債 投資價值浮現 04:102020/08/10 投資理財 彰化萬人檢測揭社區破口 醫警告：無症狀者病毒量降更慢 11:262020/08/10 生活 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 台積電、中芯都斷供 陸媒：華為去美企化新招自救 - 財經 注意！00878驚揭大隱憂 專家爆這檔ETF更賺 - 財經 川普逼死微信！陸若出殺招復仇 iPhone銷量恐崩90％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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