菲律賓央行總裁10日（周一）表示，目前沒有支撐該國進一步降息的強力理由，到年底以前利率應該會維持不變。

菲國央行總裁迪科諾（Benjamin Diokno）接受訪問時指出，「此時，我未見本國央行應該再進行一次降息的理由。到年底前很可能都不會再調降利率。」

菲國央行擬於8月20日召開決策會議。該國經濟正受到疫情打擊，使得第二季國內生產毛額（GDP）年減16.5％，寫下29年來首見衰退。

(工商 )