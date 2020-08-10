生華科(6492)繼日前和全美最大的醫療體系之一BannerHealth簽署合作備忘錄，將盡速展開CK2抑制劑Silmitasertib(CX-4945)治療新冠患者的人體臨床試驗，10日再度公告和美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構(Center for Advanced Research & Education, Gainesville, Georgia)正式簽訂合作備忘錄，將進行由研究者發起主導的IIT(Investigator-Initiated Trial)新冠人體臨床試驗。

生華科表示，美國新冠疫情持續升高，大型醫療機構紛紛主動向外尋求治療新冠潛力藥物和臨床合作。美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構積極參與新冠病患之治療，並已於日前完成一家美國生物技術公司CytoDyn新冠二期人體臨床試驗，因此對新冠患者收案和執行試驗已有豐富經驗，預期可加速完成生華科Silmitasertib治療新冠患者臨床試驗。

美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構，位於蓋恩斯維爾市，由Dr. Christopher P. Recknor負責主持，Dr. Recknor已有逾20年豐富醫界資歷，在美國新冠疫情剛爆發時，此醫療機構即積極參與美國生物技術公司CytoDyn的一項單株抗體Leronlimab治療新冠肺炎二期臨床試驗，此試驗針對收治輕中症新冠患者，已於7月順利完成並且推進三期臨床試驗。目前CytoDyn亦已根據二期臨床數據向英國藥物及保健產品管理局提出Leronlimab治療輕中症新冠患者的緊急核准申請。

生華科總經理宋台生指出，生華科新藥Silmitasertib已多次獲得包括由加州大學舊金山分校定量生物研究所Krogan教授領軍的國際抗病毒研究團隊認可，且已驗證蛋白激（酉每）CK2是新冠病毒進行複製和感染鄰近細胞的總開關，也就是新冠病毒的阿基里斯腱、弱點，而Silmitasertib又是全球唯一已進入二期人體臨床試驗的CK2抑制劑，在國外生醫界已有高能見度，因此能吸引美國大型醫療機構積極洽談臨床合作。

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