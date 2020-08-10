民主黨總統候選人拜登，在全美民調中領先川普，但瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭指出，鼓勵選民出門投票將是本次美國大選的重點，現在就押注在特定結果上並非明智之舉；且中美戰略關係已進入大國競爭階段，不論誰入主白宮，遏制中國的戰略都將延續，投資者應該為中美日益加速的結構性脫鉤做好準備。

瑞銀提醒投資人作好的美國總統大選後準備，其中有3大面向須留意。一、拜登勝選應較為有利亞洲市場，中美關係有可能回到更可預測的方向，但在人權問題上與中國的分歧可能會是較大的阻礙。

二、「紅色浪潮」（共和黨連任總統並掌握國會）情景略微有利於美國股票，部份能源、金融板塊、航太和國防行業可能有不俗表現。三、全球資產市場自3月底反彈，瑞銀基於四點理由認為漲勢還沒有結束，全國性封鎖不太可能再度出現、壓抑後釋放的需求將驅動經濟增長、川普與拜登對持續推動大規模基建支出有共識、全球央行充沛的流動性短期內不會收回。

從根本上來說，中美戰略關係現在已進入大國競爭階段，不論誰入主白宮，遏制中國的戰略都將延續，其主導因素並不是保護主義，而是國家安全考慮，高科技出口管控或者是華為禁令等諸如此類的措施很可能還會持續。

投資者應該為兩大經濟體日益加速的結構性脫鉤做好準備，然而，政治上亮劍並不一定意味著立刻會對經濟產生影響或造成重大影響，中美都意識到兩國間深度相互依存關係勢必會限制脫鉤。即便川普贏得連任，採取斷然而極端行動的可能也並不大，「鬥而不破」的雙邊關係應該依然會保持下去。

(時報資訊)