尖點(8021)因產品組合優化，第2季合併毛利率為30.4%、營業淨利率13.64%及營業淨利同步攀高，累計上半年每股盈餘為0.59元，尖點管理中心總經理林若萍表示，第3季因進入傳統旺季，5G及高速運算產品需求相對強勁，第3季營運可望優於第2季，全年業績也會比去年好，歐系外資也看好尖點前景，調升尖點評等至「優於大盤表現」，目標價上看30元。

尖點自去年開始執行聚焦收斂策略，陸續結束虧損轉投資，致使公司獲利能力明顯提升，今年第2季營業毛利為2.33億元，季增48.9%，年增10.3%，單季合併毛利率為30.4%，季增5.3個百分點，營業淨利為1億元，季增150.2%，年增25.9%，營業淨利率達13.64%，年增3.27個百分點，累計上半年營業毛利為3.73億元，年成長4.9%，合併毛利率為27.98%，營業淨利為1.4億元，年成長39.9%，稅後盈餘為8400萬元，每股盈餘為0.59元。

尖點7月合併營收為2.6億元，較6月增加2.6%，為今年單月新高，累計1到7月合併營收為15.93%，年減5.6%。

由於第3季為傳統旺季，林若萍表示，目前來看，第3季仍延續第2季產品需求，由於5G及高速運算等需求相對強勁，第3季營運可望優於第2季，全年業績可望比去年好，下半年鑽針將持續進行製程去瓶頸化及鍍膜產線擴充，今年已增加約10%的產能，在鑽孔部份，雖營收減少但減虧效益已開始呈現於獲利表現上，今年也持續配合客戶進行產能規劃；在切削刀具部份，第3季將有旺季訂單效應，營運狀況於短期可望有起色。

歐系外資報告指出，尖點計劃繼續投資於去瓶頸和提高產量，進一步擴大產能並增加高增值產品(即塗佈過程)，公司已經切斷低利潤鑽探產品業務(約20%的產能)，並致力於擴大其業務具有針對5G和高端市場的客戶的能力，對於切割工具則計劃繼續縮小業務規模以改善其整體盈利能力，預計2020年收入將相對平穩，但利潤開始增加，我們預計隨著5G佔比增長，其營收將在2021年恢復增長，調升尖點評等至「優於大盤表現」，目標價上看30元。

(時報資訊)