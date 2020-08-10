台股熱度近期不斷攀高，除了在7月底曾突破1990年以來的12682點歷史高點外，也克服了過往常見「懼高症」，短暫壓回後快速整軍再攻，本周有機會再挑戰13000點大關。疫情掀起的市場波瀾，並未阻擋海內外ESG發展勢頭，投資人可以留意布局。

本波台股衝高除了外資回頭買超以外，內資的共襄盛舉也是主因。觀察台灣ETF市場，甫掛牌三周，主打「最親民台股ETF」的國泰永續高股息ETF(00878)，最新資料顯示，其7月底基金總受益人已一舉突破10萬人，至上周五(7日)，規模更快速攀升至超過175億元，可謂ETF人氣新人王。從00878的強勢崛起可看出，值台股創高之際，投資人對台灣優質企業仍舊深具信心。

資料顯示，全球永續型基金持續流入，第二季資金淨流入達711億美元，較上季增長72%，其中，台灣永續型基金第二季資金流在亞太地區中逆勢成長且連四季呈現淨流入，致使台灣ESG基金總規模已躍居亞洲(不含日本)第二大。

國泰投信表示，綜觀海內外資金流向來看，疫情掀起的市場波瀾並未阻卻海內外ESG發展勢頭，資金持續追捧更推升ESG投資熱度，而值此台股邁向萬三關卡、指數呈驚驚漲格局之際，「永續」及「高股息」元素缺一不可，建議可以分批進場或定期定額布局永續高息股，長線持有以獲取永續經營好公司的高息魅力。

(時報資訊)