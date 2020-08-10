國際石油價格在周一上午攀升1%，最多升1.2%。主因為沙烏地阿拉伯國家石油公司，沙烏地阿美(Aramco)對亞洲需求的樂觀預期，以及伊拉克承諾進一步的減產。然而美國經濟復甦方案的協商不順利，限制了油價上漲幅度。

西德州原油期貨上漲1.2％和50美分，來到每桶41.72美元，布蘭特期油上漲0.9%或40美分，為每桶44.8美元。

沙烏地阿美執行長那瑟(Nasser)在周日表示，在一連串新冠封鎖的解除以及經濟逐步開放後，已經觀察到亞洲對石油需求出現的反彈。

在供給方面，伊拉克上周五表示將在八月和九月進一步減產40萬桶/日，以補償過去三個多月的生產過度，這樣的行動也符合石油輸出國家組織的呼籲。該降幅將讓伊拉克在本月和下個月美日減少125萬桶石油產量。

世界最大的石油輸出公司沙烏地阿美，新報出第二季獲利驟跌73%，因新冠肺炎導致旅行中斷，經濟活動萎縮，對燃料需求下跌。然該公司仍決定在今年派發750億美元股利。

(時報資訊)