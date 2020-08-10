國內年用量逾1億顆的含tramadol成分的止痛藥物，因恐造成呼吸緩慢、呼吸困難致死的醫療風險，食藥署今修訂其使用原則，提醒醫療院所未來針對發生顯著呼吸抑制的病人將不得再使用含tramadol成分的藥物。

食藥署科長洪國登表示，tramadol成分藥物國內年用量約1億顆，目前共核發32張藥證，其中有23張是口服，9張為注射劑，由於此藥品是處方藥第四級的管制藥品，因此使用上一定要有醫師處方。

洪國登說，自107年至今共發現有3件因使用tramadol成分造成反應不良的通報，其中有1件死亡，2件呼吸困難，因此經藥品安全評估諮議小組討論後，決議修訂含該成分藥品的使用原則。

洪國登補充，雖然tramadol成分大多是止痛藥，但是針對深、重度疼痛患者進行使用，因此一般疼痛不會用上，但止痛藥的性質各科醫師都可能會使用，還是要提醒所有醫療院所多加注意。

(中時 )