高雄市第3屆市長補選，經中央選舉委員會指定於15日進行投票，北市勞動局指出，雇主應依《勞動基準法》第37條及第39條規定予以放假投票，工資照給，否則最高可罰雇主100萬元罰鍰。

勞動局長陳信瑜呼籲，北市的事業單位於15日當日，雇主都應讓設籍在高雄且具有投票權的勞工放假、返鄉行使投票權，若雇主未依法給薪或出勤未依法加計工資者，依法可處2萬以上，最高100萬罰鍰，並補給工資，若勞工權益遭受侵害，可向勞動局申請勞資爭議調解或提出申訴。

勞動局說明，「具投票權且該日原屬工作日」的勞工，應予以放假；原本不需要出勤者，不另給假給薪。放假是指自午前0時至午後12時連續24小時，雇主徵得勞工同意於該日出勤者，應加給該工作時間的工資，且應不妨礙其投票。

勞動局強調，「具投票權且該日原屬勞動基準法第36條所定休息日或例假」的勞工，本得行使投票權，不另給假。雇主徵得勞工同意於休息日出勤者，應依勞動基準法第24條規定計給工資，且應不妨礙其投票。

(中時 )