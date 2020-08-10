總統蔡英文10日接見美國衛生部長阿薩爾，她感謝美國總統川普、國務卿蓬佩奧，以及阿薩爾等許多美國的友人，肯定台灣模式在全球對抗疫情上的貢獻，大力支持台灣的國際參與，期待台美在共同研發和生產疫苗以及藥品上都能夠有顯著進展。

AIT表示，阿薩爾是1979年以來，訪台層級最高的行政官員。除了晉見蔡英文，阿薩爾也將出席下午在衛福部疾管署的「AIT-TECRO衛生合作備忘錄簽署儀式」。

蔡英文表示，今天非常歡迎阿薩爾率團訪問台灣，這段時間以來，台灣和美國攜手面對疫情的挑戰，阿薩爾的來訪是台美防疫合作的重要一大步。

從今年3月台美共同發表防疫夥伴關係聯合聲明之後，雙方在防疫物資交流以及疫苗藥品的研發生產方面，持續加強合作，當台灣民眾從新聞上看到美國白宮的官員戴著印有Made in Taiwan的口罩，都很高興看到台灣製造的口罩能夠在夥伴國家發生效益。

蔡英文認為，就如阿薩爾所說的，期待台美能夠持續的有衛生合作，造福台灣、美國以及全球的民眾，阿薩爾從上任以來，跟衛福部長陳時中已經有多次互動，這次是第一次來台灣訪問。

相信透過這次訪問團的實地走訪，可以更清楚的了解台灣是如何處理疫情，台美雙方也能夠就關注的議題當面交換意見，共同研擬未來合作的方向。

前幾天，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對於阿薩爾這次訪台，提到美方一直希望台灣能夠參與世界衛生大會討論，但遭中國阻擋，這一點，「我們感到是很遺憾的事情」。

蔡英文強調，在這波的疫情當中，台灣已經證明不僅可以守住國內的疫情防線，也能夠有能力協調其他的國家對抗疫情。她再次強調，政治因素不應該凌駕在健康人權之上，WHA排除了台灣的參與是違背醫衛普世人權的原則。

她希望藉這個機會，她要感謝美國總統川普、國務卿蓬佩奧，以及阿薩爾等許多美國的友人，持續的肯定台灣模式在全球對抗疫情上的貢獻，並且大力支持台灣的國際參與，期待在接下來，台美在共同研發跟生產疫苗以及藥品上都能夠有顯著的進展。相信在台美雙方合作努力之下，不僅是在防疫，在各個領域上的交流都可以有更多的突破、更豐碩的成果，能夠一起為印太區域的和平穩定發展貢獻力量。

(工商 )