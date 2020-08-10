原本經濟部打算周三後才會對大同市場派申請召開股東臨時會案作出准駁，但為避免市場上臆測紛紛，經濟部決策擬加快作業，預計最快今、明二天內應會有處分決策，經濟部依特例作出新見解，准許市場派召開股臨會的可能性很大。

大同市場派以《公司法》173-4條文申請，主張大同公司「不能、不為」召開股東會，申請召開股東臨時會。依照過去經濟部商業司對法律立法例原理原則，大同公司董事會現在依然存在，應該朝駁回作出行政處分。

金管會6日以電子公文回覆商業司意見，重申大同公司6月30日違法剔除市場派選舉權，引發社會震撼，金管會周邊單位包括證期局、證交所、集中及投保中心，都依特別背信移送董事長林郭文艷，並作出禁止大同自辦股務代理等一連串處分動作。

至於是否同意市場派召開臨股會，表面上金管會雖尊重經濟部的職權，但據悉，金管會並不希望經濟部對市場派申請駁回而一再拖延，因為大同公司6月30日的作為已違反公司治理，危害股東權益，違法亂紀事證明確，盼經濟部依大同是特例的狀況作出速戰速決的行政處分。

知情人士表示，經濟部是公司法主管機關，本就有對法律解釋權的空間，何況，173條第4項對公開發行公司及非公發公司，考量重點不同，基於保護股東及投資人，必須依個案情況作出解釋。而大同案又是極為特殊且社會高度關注個案，不論金管會及經濟部都要有特別作法，不能侷限舊案或通案的思維，因此與金管會研商後，處分決策恐出乎一般外界意料，依特例提出新見解，但短期內暫不會形成函釋。

公司法第173條第4項規定：「董事因股份轉讓或其他理由，致董事會不為召集或不能召集股東會時，得由持有已發行股份總數3％以上股份之股東，報經主管機關許可，自行召集。」 這項要件應以「董事因股份轉讓或其他理由，致董事會不為召集或不能召集股東會」為原則，知情法界人士說，光「其他理由」，主管機關經濟部就有很大法律的解釋空間。

(工商 )