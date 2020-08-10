先前北京新發地市場用來切割進口鮭魚的砧板、來自厄瓜多冷凍南美白蝦的外包裝，都被驗出有新冠肺炎病毒。近日又傳出進口的冷凍雞翅外包裝上驗出陽性反應，而且該批貨物已經有部分流入廣西省東興市。

根據《瀟湘晨報》報導指出，8月8日，廣西省東興市疫情防控指揮部，接獲東興市市場監督管理局報告，內容提到有批從巴西進口的雞翅，經過新冠病毒核酸檢測，部分產品的外包裝疑似呈現陽性反應，且該批產品已有部分流入東興市。

接獲情報後，東興市疾控中心羅列3家冷凍食品銷售點、3家餐飲店面，確認共有19人曾與該批冷凍雞翅密切接觸。疾控中心連夜對相關人員、經營環境進行排查、核酸檢測，採樣結果均為陰性。

東興市疾控中心發表聲明，表示檢驗結果均為陰性。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

東興市疾控中心表示，接下來將會採取必要的防疫措施，做到早發現、早處置，防止新冠病毒透過農貿、水產品等產品交易市場傳播。

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(中時新聞網)