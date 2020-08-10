監院要靠找小編讓人民有感 柯P酸：就是要買更多網軍嘛 15:272020/08/10 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲10日出席百齡水岸社宅動土典禮。（台北市政府提供／張立勳台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 監察院長陳菊上任，新科監委要靠公開、透明、找小編讓人民有感，台北市長柯文哲10日直言，這就是要買更多網軍，不過已經買夠多了，還需要買那麼多嗎？夠了吧。 柯文哲今早出席百齡水岸社宅動土典禮，面對陳菊出招要讓人民更有感，提出透明、公開、找小編，柯說，就是說他們要買更多的網軍嘛，不過已經買夠多了，還需要買那麼多嗎？夠了吧。 (中時 ) #網軍 #人民 #有感 #柯文哲 #陳菊 也許您會感興趣 推薦閱讀 傳綠挖角「學姊」黃瀞瑩 議員驚爆「這時間點」會挖更多 00:412020/08/10 政治 大巨蛋復工質疑聲浪不斷 柯：反對的人要提對策 11:482020/08/10 政治 美日政要來台免隔離遭質疑雙標 柯P：這就政治現實 12:172020/08/10 政治 國民黨解密陳其邁為何不敢簽「反貪腐切結書」 11:272020/08/10 政治 高市補選黃金周 環團學生參一咖 04:102020/08/10 地方新聞 長者共餐再停辦 里長批不知變通 04:102020/08/10 地方新聞 從法制到法治是兩岸共同的難題 04:102020/08/10 時論廣場 網友拿吳淑珍比擬陳佩琪 柯：陳是專業人士 12:462020/08/10 政治 病患砸爆北榮辦公室玻璃窗不算「現行犯」 受害醫師決定告 10:182020/08/10 社會 大巨蛋復工 綠議員今告柯圖利 04:102020/08/10 政治要聞 政治熱門新聞 綠罷韓讓民眾不滿 高雄市長補選最後一周 杏仁哥出招 - 政治 黎智英涉「國安法」被捕 黃暐瀚斷言可能結局 - 政治 韓國瑜被罷免後2個月 韓市府前官員6字轉達韓心聲 - 政治 頭條揭密》TikTok是「𨑨迌」？李登輝小同鄉張一鳴恐非此意 - 政治 支持罷免黃捷 這張圖曝韓國僑胞心聲：實在看不下去了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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