監察院長陳菊上任，新科監委要靠公開、透明、找小編讓人民有感，台北市長柯文哲10日直言，這就是要買更多網軍，不過已經買夠多了，還需要買那麼多嗎？夠了吧。

柯文哲今早出席百齡水岸社宅動土典禮，面對陳菊出招要讓人民更有感，提出透明、公開、找小編，柯說，就是說他們要買更多的網軍嘛，不過已經買夠多了，還需要買那麼多嗎？夠了吧。

(中時 )