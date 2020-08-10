今(10)晨8時台灣南方熱帶性低氣壓正式升級為今年第6號颱風，行政院長蘇蘇貞昌於今(10)日上午11時視察中央氣象局，同行團隊成員包含行政院秘書長李孟諺、行政院發言人丁怡銘、交通部長林佳龍等人，除慰勞氣象局辛苦的工作人員，也回應媒體對於港版國安法、美日政要入境免隔離問題。

蘇貞昌表示，「天有不測風雲」，感謝氣象局掌握各項颱風數據和國人報告，也感謝氣象局一直以來的努力，提醒國人在颱風季仍要警惕，居安思危，準備越好，災害就越小。

不過相較於颱風，現場媒體更關注其他潛在的「風暴」，聯訪有媒體問到，本周8月15日高雄補選進程受否會受第6號颱風影響？蘇揆表示選舉不會受颱風的任何影響，即便颱風來了仍會照常舉行。

另有媒體問到對「港版國安法」的看法，蘇揆回應，「港版國安法」是中國大陸自己撕毀對香港50年不變的承諾，香港現在情勢危急，全世界也都在抨擊中共的做法，強調台灣非常關注香港情勢、關懷港人，呼籲北京政府信守承諾，尊重香港民族自由。

更有媒體問到美日政要來台不用隔離，遭外界解讀為「雙重標準」，蘇揆說，美國衛生部長阿札爾(Alex Azar)和日本前首相森喜朗來台，代表全世界重要國家對台灣的重視與肯定，包含我國優秀的防疫作為，這也是總統蔡英文政府爭取被世界看見的空間，以及和理念相近的國家有更多互動。

但對於美日政要不用隔離14天的問題，蘇揆則迴避未有任何回覆。

(中時 )