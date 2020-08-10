傳字節跳動旗下松鼠證券 將進軍香港金融業 12:462020/08/10 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 綜合陸媒報導，字節跳動已為旗下松鼠證券在香港申請商標註冊，並正招聘員工，計畫進軍香港金融業。字節跳動2019年12月為松鼠證券申請商標註冊，涉及證監會的第1、4、5、6及9類業務，主要包括通過手機App提供股票、期貨及外匯交易等金融服務。消息指出，該公司上月通過獵頭公司招聘證監會持牌負責人員（RO），主要針對招聘對象為「港漂族」。 (工商 ) #字節跳動 #證券 #松鼠 #招聘 #進軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 大同質疑王光祥52億的資金來源 並聲明未收到撤銷股東會決議訟訴 16:202020/08/10 財經 字節跳動進軍香港金融業 傳已申請5張金融牌照 15:002020/08/10 兩岸 百仕通傳與微軟合作 一同收購TikTok業務 10:312020/08/10 財經 屏東培訓客家解說員 8旬翁也來學 04:102020/08/10 地方新聞 科技業聯貸 8月釋百億元商機 04:102020/08/10 金融．稅務 萬年清接獲台商在越南新設廠的橡膠業下游大廠廢水處理訂單 11:022020/08/10 財經 AI金融科技協會 廣發英雄帖 04:102020/08/10 全球財經 新生代農民崛起 桃市慶祝農民節表揚 15:522020/08/10 寶島 易綱：陸經濟全年可望正成長 04:102020/08/10 全球財經 台積電、中芯都斷供 陸媒：華為去美企化新招自救 10:332020/08/10 財經 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 卸載微信或用iPhone二選一？ 陸網民答案一面倒 - 財經 黎智英被捕後KOL出聲 壹傳媒午後股價竟翻紅飆漲340％ - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 三星最新5G機降價賣 全球跟跌 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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