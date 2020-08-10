綜合陸媒報導，字節跳動已為旗下松鼠證券在香港申請商標註冊，並正招聘員工，計畫進軍香港金融業。字節跳動2019年12月為松鼠證券申請商標註冊，涉及證監會的第1、4、5、6及9類業務，主要包括通過手機App提供股票、期貨及外匯交易等金融服務。消息指出，該公司上月通過獵頭公司招聘證監會持牌負責人員（RO），主要針對招聘對象為「港漂族」。

(工商 )