恒指低點震盪 午盤收跌0.36％ 12:462020/08/10 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港恒生指數、國企指數10日開低走低，盤中一度跌逾1％，之後主要股指震盪回升帶動大盤跌幅收窄。截至10日中午收盤，恒指跌87.89點，跌幅0.36％，報24,443.73點。國企指數跌38.74點，跌幅0.38％，報10,024.69點。 東方財富網報導，展望後市，安信國際表示，港股大市仍處於調整期，但預期下跌空間不多，恒指可在24,000點之上站穩。國泰君安指出，當前港股呈現震盪走勢，中期重要支撐在23,000點。 (工商 ) #恒指 #國企指數 #跌幅 #港股 #午盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 滬深兩市分化 滬指午盤收漲0.42％ 11:592020/08/10 財經 《港股》恆指下挫近百點 騰訊續跌逾3％ 11:252020/08/10 財經 陸美關係緊張、黎智英遭捕 港股早盤慘跌、壹傳媒狂瀉16％ 11:362020/08/10 財經 13檔高殖利率股 資金避風港 04:102020/08/10 投資理財 投信憂再爆疫情 股市跟著遭殃 04:102020/08/10 財經焦點 美科技股暴漲有內幕 專家警告：疫情衝擊回不去了 09:502020/08/10 財經 拉抬力道突現 台指期一度上漲百點 10:222020/08/10 財經 抓捕黎智英後 港警放話：不排除更多人被捕 13:052020/08/10 兩岸 《晨間解盤》低位階個股具短多行情(倫元投顧提供) 07:442020/08/10 財經 《熱門族群》政策點火 太陽能股熱烘烘 11:592020/08/10 財經 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 台積電、中芯都斷供 陸媒：華為去美企化新招自救 - 財經 注意！00878驚揭大隱憂 專家爆這檔ETF更賺 - 財經 川普逼死微信！陸若出殺招復仇 iPhone銷量恐崩90％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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