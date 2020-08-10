香港恒生指數、國企指數10日開低走低，盤中一度跌逾1％，之後主要股指震盪回升帶動大盤跌幅收窄。截至10日中午收盤，恒指跌87.89點，跌幅0.36％，報24,443.73點。國企指數跌38.74點，跌幅0.38％，報10,024.69點。

東方財富網報導，展望後市，安信國際表示，港股大市仍處於調整期，但預期下跌空間不多，恒指可在24,000點之上站穩。國泰君安指出，當前港股呈現震盪走勢，中期重要支撐在23,000點。

(工商 )