台北流行音樂中心首場演唱會造勢記者會，董事長黃韻玲揭曉華麗卡司陣容。（盧禕祺攝）

臺北流行音樂新地標將於9月隆重開幕，並於9月5日舉行開幕演唱會「嗨！北流」，今（10日）舉辦造勢記者會，宣布「嗨！北流」演唱會當天除了徐佳瑩、魏如萱聯袂獻唱，同時邀來人氣新團「魚丁糸樂團」擔任壓軸，門票將於15日中午12點於KKTIX售票系統開賣，盼藉由親民票價讓民眾與音樂更貼近，更要與民眾一齊分享北流表演廳的正式啟用的喜悅，一同為北流慶賀。

北流董事長黃韻玲今化身導覽特派員，與慢慢說、文慧如搭捷運走一遭開幕演唱會以「嗨！北流」為題，用「嗨！」做為大家與北流首次正式見面的招呼語，希望北流對於大家來說是平易近人、親切的，同時也代表北流將用音樂帶著大家「High起來！」。這次演唱會卡司堪稱「含金量」十足，鄭重邀請金曲歌后徐佳瑩，為北流「帶球上陣」開唱，為北流開幕增添「好孕(運)到」，喜上加喜！還有今年金曲獎一舉入圍六項大獎的魏如萱，挾著問鼎歌后的氣勢應北流之邀開金嗓助陣。而眾所盼望的壓軸卡司，將由甫出道分身樂團「魚丁糸」擔綱！首度參與大型演出、擔任演唱會壓軸的魚丁糸，透露針對北流開幕演出內容將特別精選了許多經典曲目，期盼與粉絲們在北流歡唱，為北流開幕獻聲祝福外，也希望他們的歌迷(浮萍）們，一起感受體驗這塊新天地。

為了讓更多民眾一起歡慶北流開幕，開幕演唱會當日除晚間表演廳售票場演出，特別於當天下午3時至5時安排戶外演唱會，邀請喜愛流行音樂的朋友免費欣賞、一起到北流鬥人氣，戶外場的演出陣容邀請到新生代歌手輪番上陣獻唱，有曾入圍第30屆金曲獎最佳新人的奇嗓少女林愷倫Karencici、YouTube億萬唱作女神文慧如、以《狼人殺》人氣爆棚的饒舌創作歌手婁峻碩、在《聲林之王2》展現猛嗆饒舌實力的屁孩Ryan、入圍今年第31屆金曲獎最佳樂團等4獎項的告五人，及曾獲第26屆金曲獎最佳演唱組合、今年再次入圍的慢慢說等6組卡司，為開幕演出揭開精彩序幕。

北流今辦記者會。（盧禕祺攝）

北流今辦記者會。（盧禕祺攝）

(中時 )