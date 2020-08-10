彰化縣議員第3選區和美、伸港及線西，2018年國民黨提名施嘉華因涉及買票賄選，遭判當選無效確定，而其父母施復興、劉彩雲因以每票1千、5千等價格，對線西鄉6村長、99鄰長買票，同樣遭彰化地檢署提起公訴，近日彰化地檢署依選罷法分別判處施復興、劉彩雲，2年、1年9月徒刑，其餘收賄村鄰長也分別遭判3月至1年10月徒刑，可上訴。

判決書指出，2018年九合一大選，國民黨提名施嘉華參選彰化縣議員第三選區，其父施復興為助子施嘉華當選，2018年9月成立「施嘉華競選總部」，以工作費名義行賄落之實，發放村長5千、鄰長1千，要求投票支持施嘉華。

而施復興欲利用村長，對線西鄉137鄰長進行綁樁，而不配合的村長，則是協調當地鄰長之子協助；不僅線西鄉，施復興觸手也伸到和美鎮，找來杜氏表兄弟、陳男，同樣用工作費名義，交付賄款給和美鎮有投票權民眾，約定支持施嘉華。

法官審理，施復興等19人均坦承不諱，但有5村長、25鄰長認為收受的千元是發放邀請函的工作費，屬於勞務對價，並非收賄；法官認為，施復興以「僱工發薪」之名，實「買票綁椿」之實，危害正當優質選舉風氣，對民主法治蝕害匪淺，侵害國家、社會法益甚鉅。

最後審酌，依違反公職人員選罷法，將施復興判處有期徒刑2年，緩刑5年，褫奪公權5年，義務勞務200小時，並應向公庫支付65萬元；劉彩雲則處徒刑1年9，緩刑4年，褫奪公權4年，義務勞務100小時，可上訴。

而其中德興、頂庄、溝內、塭仔、頂犁等5名村長，至今仍認為收受的１千元是發放邀請函的工作費，屬於勞務對價，並非收賄，則是遭法官各處1年10月徒刑，因又犯投票收受賄賂罪，各處有期徒刑5月，褫奪公權3年，不得緩刑，可上訴。

(中時 )