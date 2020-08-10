豐興於連續2周調漲後，本周宣布廢鋼、鋼筋、型鋼皆平盤；業者表示，雖國際廢鋼持續漲價，但美國貨櫃廢鋼僅漲2美元，且上周已反應原物料行情而調漲價格，因此本周廢鋼、鋼筋開出平盤。

本周豐興宣布廢鋼平盤，每公噸7300元，鋼筋平盤，每公噸15000元，型鋼亦平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至118.85美元；日本2H廢鋼每公噸漲至267元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸252元。(商品行情網)

(時報資訊)