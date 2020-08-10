《商情》廢鋼、鋼筋、型鋼皆平盤 12:332020/08/10 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐興於連續2周調漲後，本周宣布廢鋼、鋼筋、型鋼皆平盤；業者表示，雖國際廢鋼持續漲價，但美國貨櫃廢鋼僅漲2美元，且上周已反應原物料行情而調漲價格，因此本周廢鋼、鋼筋開出平盤。 本周豐興宣布廢鋼平盤，每公噸7300元，鋼筋平盤，每公噸15000元，型鋼亦平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至118.85美元；日本2H廢鋼每公噸漲至267元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸252元。(商品行情網) (時報資訊) #豐興 #廢鋼 #鋼筋 #型鋼 #漲至 也許您會感興趣 推薦閱讀 《盤後解析》12900握不住 仍抱回5日線 14:492020/08/10 財經 日職》近況不佳 陽岱鋼遭巨人降二軍 15:292020/08/10 體育 《熱門族群》外資調高目標價無感 自行車雙雄倒退嚕 11:422020/08/10 財經 《商情》需求疑慮 打壓LME期銅跌至1個月低點 10:002020/08/10 財經 《鋼鐵股》豐興本周盤價全開平盤 中止連2漲 12:162020/08/10 財經 《商情》利多消息支撐 BDI指數微漲 09:432020/08/10 財經 5兆資金找出路 台股吸金動能強 04:102020/08/10 投資理財 點膠科技新產品 精密點膠悍將 04:102020/08/10 產業特刊 《期貨》8月台指期上漲20點 金融開高、電子平盤開出 09:092020/08/10 財經 遭控抓耙子陷害華為 老謝：滙豐恐成陸港最大黑天鵝 13:552020/08/10 財經 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 卸載微信或用iPhone二選一？ 陸網民答案一面倒 - 財經 黎智英被捕後KOL出聲 壹傳媒午後股價竟翻紅飆漲340％ - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 三星最新5G機降價賣 全球跟跌 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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