元大投信與國立台灣師範大學進行產學合作，將大學社會責任（USR）鏈結企業永續（ESG）指數投資，期待成為相關產業、學術社群、及市場監理機構的溝通橋樑。

近二年全球ESG發展儼然為投資主流之一，從環境關懷（Environment）、社會文化考量（Social）、以及公司治理（Governance）等面向規劃永續發展方針，將更及時回應社會問題。

台師大指出，台灣指數化投資市場經過多年發展，產品涵蓋範圍多元，政策鼓勵業者持續創新，人才培育，把成功經驗複製到其他亞洲市場。台師大管理學院也在108年設置了「智能與指數化投資研究中心」，針對指數化投資與資產管理未來趨勢等議題進行研究，並邀請FTSE Russell、ICE、iHS Markit、Nasdaq、S&P Dow Jones Global Indices等指數公司主管擔任研究中心顧問，將借重國際指數公司在全球指數化投資及各國市場經營發展的經驗，提升研究中心國際化視野與研究能量。

今年起，台師大「智能與指數化投資研究中心」陸續獲得多家國際指數公司，及台灣CFA協會認可與參與，並與元大投信進行產學合作，將對智能投資管理、永續（ESG）指數投資、退休基金管理等主題進行研究，攜手打造台灣成為亞洲創新的指數化投資與資產管理之研發中心。

(時報資訊)