「國光幫女神」，也是前黑澀會美眉少少，因為外型甜美，出道至今擁有許多粉絲力挺，日前上節目時，她透露曾交過一位恐怖情人，曾在路上對她施暴並踩斷手臂，還遭男友軟禁在家禁止就醫治療。

少少被男友當街踹斷手臂。（圖／Youtube）

少少日前上節目《命運好好玩》，分享曾交往恐怖情人交往的經歷，她表示對方佔有慾相當強，而且只要不順心就會摔東西，某次男友發現男性友人傳訊息祝她：「情人節快樂」，竟醋勁大發將她拖到馬路上用腳狂踹，導致手臂被踩斷，關節更是硬生生脫臼，雖然受傷求饒但男友卻不為所動，更將她軟禁在家禁止就醫治療，導致傷口發炎發高燒，不過擔憂家人遭到波及，始終不敢告訴家人真相。

對此少少解釋男性友人傳的「情人節快樂」，班上每個人都有收到，沒想到卻造成男友誤會，事後由於相當害怕提出分手，兩人仍繼續交往，沒想到竟遭男友二度施暴，還好最後順利擺脫對方，否則後果不堪設想。

(中時新聞網)