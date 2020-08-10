「英文虎報」引述消息人士透露，香港入境處已成立新的國家安全部門，以處理敏感的簽證申請，如來自外國媒體和台灣組織的申請。

報導稱，該新部門是在6月底成立，外國記者的簽證申請必須經由該部門審批。入境處過去從未公開過這樣的部門，但該部門是負責包括「紐約時報」和「華爾街日報」等外國媒體組織的簽證續簽。

報導並指出，如果一位編輯未在第一次簽證申請中提及其工作職責包括報導新聞，則未來若是發現該編輯進行報導活動，如報導一場抗議活動等，其簽證續期申請可能會被推遲或拒絕。

(工商 )