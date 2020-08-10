港入境處傳設新國安部門 審批敏感簽證 18:132020/08/10 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「英文虎報」引述消息人士透露，香港入境處已成立新的國家安全部門，以處理敏感的簽證申請，如來自外國媒體和台灣組織的申請。 報導稱，該新部門是在6月底成立，外國記者的簽證申請必須經由該部門審批。入境處過去從未公開過這樣的部門，但該部門是負責包括「紐約時報」和「華爾街日報」等外國媒體組織的簽證續簽。 報導並指出，如果一位編輯未在第一次簽證申請中提及其工作職責包括報導新聞，則未來若是發現該編輯進行報導活動，如報導一場抗議活動等，其簽證續期申請可能會被推遲或拒絕。 (工商 ) #入境處 #簽證 #簽證申請 #部門 #審批 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸配入境直闖台中大里前租屋處 新房客嚇報警 15:172020/08/10 社會 高市長補選日雇主應給假 北市勞動局：違法最高罰百萬 12:262020/08/10 政治 港國安處今晨拘捕黎智英等七人 涉勾結外國勢力 09:312020/08/10 財經 蘇揆帶隊視察氣象局 回應港版國安法、美日政要入境免隔離 12:402020/08/10 生活 壹傳媒張劍虹等4高層被捕 黎智英戴手銬抵總部協助搜查 08:292020/08/10 兩岸 港警拘捕黎智英 國民黨籲港堅持民主自由 11:462020/08/10 政治 銀行財管再出問題 金管會將不手軟摔主管飯碗 13:402020/08/10 財經 黎智英涉「國安法」被捕 黃暐瀚斷言可能結局 15:132020/08/10 政治 壯闊東協．台商雄起 人物篇－以商量取代興訟 化解南向紛爭 04:102020/08/10 財經要聞 黎智英被捕 陳其邁：當市長會照顧好港人朋友 11:232020/08/10 政治 兩岸熱門新聞 陸方反制 陸外交部宣布制裁11名美方人士 - 兩岸 微軟新聲明 若斷供中國Windows概不負責 - 兩岸 - 旺報 香港國安法展開大逮捕 知名作詞人林夕遭點名涉港獨 - 時政 遭港警逮捕 黎智英被問是否擔心壹傳媒未來：走一步算一步 - 兩岸 黎智英等7人被捕 港媒曝欺詐案情始末 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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